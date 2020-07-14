مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مبنى ومركز تجاري بأسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل عددا من المشروعات لتطوير مدينة اسوان.





واطلع مدبولي على مخطط تطوير وارتقاء محور السوق السياحي باسوان وتطوير ساحة المحافظة وإنشاء مبني مركز تجاري.





واستمع مدبولي لشرح حول تطوير وارتقاء السوق التجاري والمحور مطالبا بسرعة الانتهاء من المشروعات.





وكان قد تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتحف النوبة، اليوم خلال تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، ورافقه خلال الزيارة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان.





وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على الحفاظ على تراثها ورعاية الأماكن الأثرية، التي تعد قيمة مضافة لهذا البلد تعرض تاريخه وتبرز حضارته.