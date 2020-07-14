وزير الخارجية الإيطالي السابق: يجب على روما مطالبة أردوغان بالكف عن التدخل في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي السابق، فرانكو فراتيني، في تصريحات لقناة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وأضاف فراتيني أن الوضع في ليبيا خطير ويهدد كل المنطقة، مؤكدا أن دور روما حاليا هو الضغط على روسيا وتركيا للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي السابق إلى أن الحكومة الإيطالية منشغلة بالملفات الاقتصادية عن ما يدور في ليبيا والبحر المتوسط، معتبرا أن الموقف الحالي لروما من الأزمة الليبية ضبابي وهذا يضر بالمصالح الإيطالية.





وشدد فراتيني على أنه كان ينبغي على روما أن تطلب صراحة من تركيا التوقف عن التدخل في الشأن الليبي، مؤكدا ضرورة أن توقف حكومة الوفاق الليبية محاولاتها التقدم صوب سرت والجفرة.





وأعرب وزير الخارجية الإيطالي السابق عن أسفه لعدم لعب الولايات المتحدة دورا إيجابيا في ليبيا مما أدى إلى عرقلة فرص الحل.





واعتبر فراتيني أنه لا يوجد الان في أوروبا قادة حقيقيون وهذا ما تستغله تركيا، لافتا إلى أنه يجب أن تطلب أوروبا من أردوغان التوقف عن سياساته الحالية، وأنه كان ينبغي على روما أن تطلب صراحة من تركيا التوقف عن التدخل في الشأن الليبي.



