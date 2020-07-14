AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول تعلن السيطرة على حريق خط الخام في طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:17 م
حريق طريق الإسماعيلية
حريق طريق الإسماعيلية
Advertisements
مايكل عياد
صرح  المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه قد تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في اول طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق.


وأضاف في بيان منذ لحظات، أن الأمر ادي الي اشتعال الخام المتسرب، موضحا انه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام باخماد الاشتعال بواسطة سيارات اطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات اطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية. 

اقرأ أيضا:

وقد انتقل الى موقع الحريق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف علي الوضع علي الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .

وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف علي اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق كبير أمام شركة السويس للبترول

شاهد.. حريق هائل فى خط أنابيب البترول على طريق الإسماعيلية.. وتعامل سريع للسيطرة على النيران

ترشيحاتنا

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

تشجيع المنتج المحلى.. المالية: خصم 10 % إضافية لحاملى البطاقات التموينية.. فيديو

مصير الأهلي والزمالك.. 3 عروض رسمية على طاولة الكاف لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

زوجة الأب قتلتها.. تفاصيل العثور على طفلة مخنوقة فى منزل أسرتها بالإسماعيلية

الأهلي يطلب من وزير الرياضة رسميا إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك

AdvertisementS

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الداخلية تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات بطريق الإسماعيلية .. فيديو

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

هل يتأثر الغاز الطبيعي المنزلي بمنطقة حريق خط أنابيب البترول .. صدى البلد يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج أورنج.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

على الأسكوتر.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

392 Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept.. شاهد وحش الصحراء