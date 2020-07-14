البترول تعلن السيطرة على حريق خط الخام في طريق الإسماعيلية

صرح المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه قد تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في اول طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق.









وأضاف في بيان منذ لحظات، أن الأمر ادي الي اشتعال الخام المتسرب، موضحا انه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام باخماد الاشتعال بواسطة سيارات اطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات اطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.





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وقد انتقل الى موقع الحريق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف علي الوضع علي الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .





وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف علي اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.