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أخبار البلد

لا وفيات.. الصحة: إصابة 12 حصيلة حادث صحراوي الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ١٢ مواطنًا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق، ولا وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات  تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كل من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام و المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل "قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة" طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.
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