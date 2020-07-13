رئيس شعبة الأدوية: ريمديسيفير متواجد في مستشفيات وزارة الصحة.. فيديو

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية،



إن أحدث أدوية تم الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية هو عقار ريمديسيفير، متابعا: التجارب الريرية إجريت عليه ووصلت نتائجه إلى 90%، حيث أقرت هذا الدواء للحالات الحرجة فقط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الشركة المصنعة لدواء ريمديسيفير وافقت على تصنيع الدواء خارج أمريكا، وبالفعل تم إعطاءه لثلاثة دول هم مصر وباكستان والهند، متابعا: المصنع المصري الذى تم اعتماه في مصر يصنع الدواء بأعلى المستويات.



وأوضح أن فى نفس الوقت الذى تم تصنيع الدواء في أمريكا تم تصنيعه في مصر، وتم إهداء أول 100 عبوة لوزارة الصحة، معقبا: الدواء غير مسموح تداوله خارج المستشفيات الحكومية.





وواصل قائلا: بالنسبة للفيتامينات فإن هيئة سلامة الغذاء المسئولة عن تصنيع الفيتامينات، حيث سمحت لأكثر من 100 شركة بإنتاج الفيتامينات وهناك الآن تغطية لاحتياجات السوق المصرية منها، متابعا: المشهد الحالي الإقبال على الفيتامينات بدأ يقل وذلك لأن الظاهرة الإيجابية الناتجة عن المواطن وحنكة الحكومة في إدارة الأزمة بدأت الحالات تقل.



متابعا: الدواء أصبح متوافر في المستشفيات والحالات قلت، وقريبا سنسمع أن الوضع أصبح أكثر استقرارا والأدوية متوفرة، والأدوية التي تجاز عالميا يتم تصنيعها في مصر ثانى يوم، مشددا لدينا 160 مصنعا قادرة على صناعة أي دواء.



