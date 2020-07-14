مصيبة.. أحمد موسى يعرض اللقطات الأولى من انفجار خط بترول الإسماعيلية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، اللقطات الأولى لكسر خط أنابيب بترول أول طريق الأسماعيلية، والذي وقع منذ قليل.





وانفعل موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا :"مصيبة وربنا حافظ وفي اصابات وعربيات ادمرت".





واستنكر أحمد موسى، عبور السيارات بجوار الانفجار بدون أي مسئولية، قائلا:"أزاي العربيات دي تعدي كدا ولا شايفين اللي بيحصل، أزاي نعمل كدا يعني".





وتابع موسى، أنه :"الناس واقف تصور طب ازاي وكان الصح نوقف الطريق وننبه كل اللي بيمر من المنطقة اللي فيها الحريق علشان ميكنش في خسائر أكبر".











