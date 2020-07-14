نشرة المرأة والصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا في مصر.. ومعلومات عن مواد تفرزها المناعة لمحاربته

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة و الصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور التالية..

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر.

اعلن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، عن تعرض مصر لموجة ارتدادية لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وما زال العلماء فى تردد تام حول العديد من الأحتمالات بشأن الفيروس لتحوره بشكل مستمر.

وأضاف وديع، في مداخلة تليفونية لـ " التلفزيون المصري" أن هذه الموجه سوف تحدث بسبب عدم اهتمام المواطنين، والحرص على أتباع جميع إجراءات الوقاية لعدم الإصابة بالفيروس، منوها إلى أنه يمكن ان تأتى هذه الموجة خلال الاسبوع المقبل ، مما قد يتسبب فى ارتفاع كبير فى عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا .

لها نوعان.. الأجسام المضادة تحارب فيروس كورونا

لايعرف كثيرون اهمية الأجسام المضادة فى الوقاية من الامراض فهي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي كرد فعل تجاه اصابة الجسم بالعدوى ويقوم الجهاز المناعي والذي يتضمن شبكة معقدة من الخلايا والأعضاء والأنسجة بالتعرف على المواد الدخيلة على الجسم ويساعده فى محاربة العدوى والأمراض بعد الإصابة بـ كوفيد -19، وعرض موقع mayoclinic المزيد من المعلومات عنها .





طعام غير متوقع يعالج الأنيميا

تعد الأنيميا من اكثر الامراض التى تسبب مضاعفات خطيرة لىمن يعانى منها إذا اهمل علاجها ، وفى نفس الوقت هى من المشكلات الصحية ااتى يمكن علاجها بسهولة .

وأوضح موقع "بولد سكاى " أن الأنيميا عبارة عن حالة مرضية يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم وهذا يتسبب فى الشعور بالتعب وضيق التنفس والشحوب وقلة التركيز.

ولعلاج هذه المشكلة يجب على المصاب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد لتحسين الهيموجلوبين فى الدم ومنها اطعمة كثيرة غير معروفة.