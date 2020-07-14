AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا في مصر.. ومعلومات عن مواد تفرزها المناعة لمحاربته

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:45 م
نشرة المرأة والصحة:
نشرة المرأة والصحة: اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورو
Advertisements
اسماء محمد
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة و الصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور التالية.. 

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر.

اعلن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، عن تعرض مصر لموجة ارتدادية لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وما زال العلماء فى تردد تام حول العديد من الأحتمالات بشأن الفيروس لتحوره بشكل مستمر.

وأضاف وديع، في مداخلة تليفونية لـ " التلفزيون المصري" أن هذه الموجه سوف تحدث بسبب عدم اهتمام المواطنين، والحرص على أتباع جميع إجراءات الوقاية لعدم الإصابة بالفيروس، منوها إلى أنه يمكن ان تأتى هذه الموجة خلال الاسبوع المقبل ، مما قد يتسبب فى ارتفاع كبير فى عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا .

لها نوعان.. الأجسام المضادة تحارب فيروس كورونا

لايعرف كثيرون اهمية الأجسام المضادة فى الوقاية من الامراض فهي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي كرد فعل تجاه اصابة الجسم بالعدوى ويقوم الجهاز المناعي والذي يتضمن شبكة معقدة من الخلايا والأعضاء والأنسجة بالتعرف على المواد الدخيلة على الجسم ويساعده فى محاربة العدوى والأمراض بعد الإصابة بـ كوفيد -19، وعرض موقع mayoclinic المزيد من المعلومات عنها .

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا

تعد الأنيميا من اكثر الامراض التى تسبب مضاعفات خطيرة  لىمن يعانى منها إذا اهمل علاجها ، وفى نفس الوقت هى من المشكلات الصحية ااتى يمكن علاجها بسهولة .

وأوضح موقع "بولد سكاى " أن الأنيميا عبارة عن حالة مرضية يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم وهذا يتسبب فى الشعور بالتعب وضيق التنفس والشحوب وقلة التركيز.

ولعلاج هذه المشكلة يجب على المصاب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد لتحسين الهيموجلوبين فى الدم ومنها اطعمة كثيرة غير معروفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاهرة فى أمان.. خبير أوبئة: الدلتا والصعيد معرضتان للموجة الثانية من كورونا

الصين في مأزق.. خبير وبائيات: سيواجهون موجة ارتدادية أقوى لفيروس كورونا

أشياء قد تجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. علاقة الأنيميا بالفيروس.. ومتى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا

شبح الأنيميا.. شحوب الوجه والصداع أبرز الأعراض.. علاقة فقر الدم بـ كورونا.. قائمة بالأكلات الغنية بالحديد.. و7 نصائح للعلاج

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

ترشيحاتنا

الظهير التونسي ... حمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون مع الزمالك

وزير البترول يصل إلى موقع حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية

حريق خط المازوت.. شاهد سحابة سوداء تغطي سماء القاهرة الجديدة

تفحم 20 سيارة في حريق خط المازوت على صحراوي الإسماعيلية.. فيديو

لحظة تسرب المازوت قبل اشتعال النيران بموقف العاشر.. فيديو

شهامة المصريين .. إنقاذ مواطن من قلب حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي.. فيديو

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بعد اعتراف جادا لـ ويل سميث.. استشاري صحة نفسية يكشف عن 6 أسباب تدفع الزوجة للخيانة