بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، إن هناك موجة أرتدادية لفيروس كورونا المستجد سوف تتعرض لها مصر، وما زال العلماء فى تردد تام حول العديد من الأحتمالات بشأن ا لفيروس لتحوره بشكل دائم .





و أوضح وديع، في مداخلة تليفونية لـ " التلفزيون المصري" أن هذه الموجه سوف تأتي نتيجة لعدم اهتمام المواطنين، والحرص على أتباع جميع إ جراءات الوقاية لعدم الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن مصر يمكن أن تتعرض لموجة أرتدادية خلال الأسبوع المقبل، وينتج عنها ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا بشكل كبير.









وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى ما يعرف بالهزة أو الموجة الارتدادية على مصر، لتجنب ما حدث مع الدول السابقة، وعودة انتشار الفيروس بقوة.





وأستكمل الحوار، بأن جميع الفيروسات التى انتشرت في أى وقت كان لها موجه ثانية، ولذلك من المتوقع حدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا على مصر بشكل كبير، نتيجة عدم التزام المواطن بخطوات الوقاية الواجب أتباعها، والشعور بالأمان.



