هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ، بأن هناك العديد من الأحتمالات الواردة، والتساؤلات الكثيرة التى يهتم بها العلماء حول فيروس كورونا، والعمل بشكل جاد على تواجد لقاح لوقف انتشار الفيروس.
وأضاف وديع، في مداخلة تليفونية لـ " التلفزيون المصري" بأن مصر سوف تتعرض لموجة أرتدادية خلال الأسبوع القادم، وارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.
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وتابع : "ذلك يحدث نتيجة لعدم التزام المواطن بخطوات الوقاية الواجب أتباعها، والشعور بالأمان، كما أوضح عن الفرق بين الموجة الارتدادية والموجة الثانية التي يتحدث العلماء عن احتمالية حدوثها، قائلًا: « أن الموجة الثانية تحدث عندما تنخفض أعداد الإصابات حتى القاع وتعود الأوضاع لطبيعتها دون تسجيل حالات، ثم يعود الفيروس لينتشر مرة أخرى.
ونتيجة لذلك يجب الحرص على اتباع جميع الأجراءات الأحترازية، لتجنب حدوث الوجة الأرتدادية على مصر، وارتفاع الإصابات مرة أخرى، وكذلك الأماكن التي كانت تسجل إصابات أقل قد تتعرض لهذه الهزة نتيجة لانتقال المواطنين المصابين من أماكن أخرى، ويؤدى إلى ظهور فروع أخرى للفيروس.