معلومات قد لا تعرفها عن بلازما المتعافين من فيروس كورونا.. البدائل وطرق حفظها

يعتبر العلاج بـ البلازما كأحد العلاجات التجريبية التي استخدمها بعض الأطباء للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا كوفيد 19؛ حيث انه لم يثبت أن أي دواء آمن وفعال لعلاج كوفيد 19، ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أي أدوية مخصصة لعلاج المصابين حتى الآن.
هل يمكن التبرع بلازما من مريض لآخر؟
هل يمكن التبرع بلازما من مريض لآخر؟
وكشف الباحثون من جميع أنحاء العالم، أن البلازما المستخرجة من دم الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على أجسام مضادة للمرض، وهي بروتينات يستخدمها الجسم لمكافحة العدوى، ويُسمى الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تعافوا من المرض بلازما النقاهة؛حيث ان البلازما هي الجزء السائل من الدم.
هل تساهم البلازما في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد ؟
هل تساهم البلازما في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد ؟
ويأمل الباحثون في إعطاء البلازما للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لتعزيز قدرتهم على مقاومة الفيروس؛ حيث ان البلازما تساعد أيضًا في منع تفاقم المرض والأعراض لدى الأشخاص المصابين بدرجة معتدلة من كوفيد 19، وفقا لما جاء في مايو كلينك الطبي.
طرق حفظ البلازما
طرق حفظ البلازما
ودعا الباحثون، بأن يتبرع المتعافين ببلازما الدم خلال الصليب الأحمر، أو أحد مراكز التبرع المحلية في المنطقة المحيطة بك، حيث يتم حفظ البلازما الطازجة بالثلاجات في درجة حرارة من 2 إلى 6 درجات لمدة 12 ساعة فقط، بينما تحفظ البلازما الطازجة المجمدة في فريزرات تحت درجة حرارة من درجة حرارة 40 إلى 80 درجة مئوية.
كيف يتم سحب عينة البلازما ؟
2-الراسب البارد :
كيف يتم سحب عينة البلازما ؟
يتم الحصول على البلازما بسحب الدم من وريد الساعد بواسطة محقنة معقمة وجافة تستعمل مرة واحدة، وينقل الدم إلى أنبوب جاف فيه مادة مانعة للتخثر مثل هيبارين الصوديوم 1%، ومن ثم يقلب الأنبوب بهدوء رأسًا على عقب عدة مرات ليمتزج الدم جيدا بمانع التخثر ثم ينقل الدم فورا ليفصل بجهاز الطرد المركزي، ويكون الجزء العلوي هو البلازما وبعد ذلك يتم نقل البلازما إلى أنبوبة نظيفة.
ما هي مشتقات البلازما ؟
تم تجزئة البلازما إلى مكوناتها لغرض استعمال مكوناتها حسب الحاجة إليها وتشمل مكونات البلازما ما يلي :
1- محلول الألبومين
يتم الحصول على الألبومين بواسطة تجزئة كمية كبيرة من البلازما المجمعة وتحضر علي هيئة محلول تركيزه 4.5% أو 20% ، وعند نقلها لا تحتاج إلى إجراء اختبار توافق عليها وكذلك لا تنتقل بواسطتها الأمراض المعدية المنقولة عبر الدم ، لأنه يتم تحطيمها بالمعالجة .
يستخدم محلول الألبومين لعلاج حالات نقص بروتينات الدم، ونقص حجم الدم ، كـ الناتج عن الحروق والتهاب البنكرياس، وكذلك لعلاج حالات الفشل الكبدي الحاد والمزمن؛ حيث ان محلول الألبومين المتحصل عليه لا يحتوي على أي من عوامل التجلط .
الألبومين المنتج يتكون من 96% ألبومين و 4% جلوبيولين وبروتينات أخرى .
2-الراسب البارد :
هو الجزء البارد الغير ذائب من البلازما، والذي يتم الحصول عليه بواسطة الطرد المركزي بعد إتمام عملية تميع البلازما الطازجة المجمدة في درجة حرارة من 1 إلى 6 درجات مئوية ، وتستخدم في علاج الناعور أ، أو مرض أو داء فون ويلبراند، وعوز الفيبرينوجين المكتسب أو الخلقي (الوراثي)، و عوز العامل 13، بعض الاختلالات الوظيفية لـ صفائح الدموية .
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ويحفظ الراسب البارد في درجة حرارة اقل من ناقص 18 درجة مئوية، ويجب فصل البلازما من الكريات الحمراء في خلال 6 ساعات من جمعة ومن تم يجب أن يتجمد عند درجة حرارة –18 درجة مئوية ، ويجب استعماله خلال 4 ساعات من بعد تميعه، وكذلك يجب أن يكون الراسب البارد متحصل عليه من بلازما لمتبرعين تطابق فصائل دمهم فصيلة دم المريض، ويبلغ العمر التخزيني للراسب البارد سنة واحدة .
ويحفظ الراسب البارد في درجة حرارة اقل من ناقص 18 درجة مئوية، ويجب فصل البلازما من الكريات الحمراء في خلال 6 ساعات من جمعة ومن تم يجب أن يتجمد عند درجة حرارة –18 درجة مئوية ، ويجب استعماله خلال 4 ساعات من بعد تميعه، وكذلك يجب أن يكون الراسب البارد متحصل عليه من بلازما لمتبرعين تطابق فصائل دمهم فصيلة دم المريض، ويبلغ العمر التخزيني للراسب البارد سنة واحدة .
3- الجلوبيولينات المناعية :
️ويمكن تجهيز نوعين من الجلوبيولينات المناعية من البلازما، وهي جلوبيولينات مناعية للحقن العضلي، و جلوبيولينات مناعية للحقن الوريدي، ويتميز هذا الجلوبيولين المناعي بأن طريقة استخدامه تسمح بإعطاء كمية كبيرة من الجلوبيولين المناعي عبر الوريد .
ويكون العلاج بالبلازما مفيدًا للمصابين بكوفيد 19 الذين لم يستفيدوا من العلاجات الأخرى؛ حيث يمكن ان يصاب بعض مرضى كوفيد 19 بأعراض شديدة ولا يستجيبون للعلاجات أو الأدوية الأخرى. كضيق التنفس، مما يجعله في حاجة للاعتماد على الأجهزة الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ليتمكنوا من التنفس.
وقد يفيد العلاج بالبلازما لدى المصابين بفيروس كورونا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، مثل أمراض القلب أو السكري أو المصابين بضعف جهاز المناعة. قد تساعد البلازما في حماية هؤلاء الأشخاص من تفاقم الأعراض في حال إصابتهم بكوفيد 19.
مخاطر استخدام البلازما
ويتم استخدام الدم والبلازما لعلاج العديد من الحالات الأخرى، ويُعتبر استخدامهما آمنًا للغاية. حتى الآن، لم يتم إثبات أي مخاطر لاستخدام البلازما بين المصابين بكوفيد 19، ولكن يمكن ان تتمثل المخاطر من استخدام بلازما الأشخاص المتعافين في:
1- ردات الفعل التحسسية
2- تضرر الرئة وصعوبة التنفس
3- انتقال عدوى بعض أمراض الدم، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B و C .
ولكن يقل خطر التعرض لأنواع العدوى السابق ذكرها بشكل منخفض جدًا، لأن الدم المتبرع به يجب أن يفي بمتطلبات معينة حددتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قبل استخدام الدم المتبرع به، يجب اختباره للتأكد من سلامته، ثم يخضع لعملية يتم خلالها فصل خلايا الدم بحيث لا يبقى سوى البلازما المتضمنة على الأجسام المضادة فقط.