معلومات قد لا تعرفها عن بلازما المتعافين من فيروس كورونا.. البدائل وطرق حفظها





تم تجزئة البلازما إلى مكوناتها لغرض استعمال مكوناتها حسب الحاجة إليها وتشمل مكونات البلازما ما يلي :

1- محلول الألبومين

يتم الحصول على الألبومين بواسطة تجزئة كمية كبيرة من البلازما المجمعة وتحضر علي هيئة محلول تركيزه 4.5% أو 20% ، وعند نقلها لا تحتاج إلى إجراء اختبار توافق عليها وكذلك لا تنتقل بواسطتها الأمراض المعدية المنقولة عبر الدم ، لأنه يتم تحطيمها بالمعالجة .





يستخدم محلول الألبومين لعلاج حالات نقص بروتينات الدم، ونقص حجم الدم ، كـ الناتج عن الحروق والتهاب البنكرياس، وكذلك لعلاج حالات الفشل الكبدي الحاد والمزمن؛ حيث ان محلول الألبومين المتحصل عليه لا يحتوي على أي من عوامل التجلط .

الألبومين المنتج يتكون من 96% ألبومين و 4% جلوبيولين وبروتينات أخرى .



2-الراسب البارد :

هو الجزء البارد الغير ذائب من البلازما ، والذي يتم الحصول عليه بواسطة الطرد المركزي بعد إتمام عملية تميع البلازما الطازجة المجمدة في درجة حرارة من 1 إلى 6 درجات مئوية ، وتستخدم في علاج الناعور أ، أو مرض أو داء فون ويلبراند، وعوز الفيبرينوجين المكتسب أو الخلقي (الوراثي)، و عوز العامل 13، بعض الاختلالات الوظيفية لـ صفائح الدموية . أو مرض أو داء فون ويلبراند، وعوز الفيبرينوجين المكتسب أو الخلقي (الوراثي)، و عوز العامل 13، بعض الاختلالات الوظيفية لـ صفائح الدموية .

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ويحفظ الراسب البارد في درجة حرارة اقل من ناقص 18 درجة مئوية، ويجب فصل البلازما من الكريات الحمراء في خلال 6 ساعات من جمعة ومن تم يجب أن يتجمد عند درجة حرارة –18 درجة مئوية ، ويجب استعماله خلال 4 ساعات من بعد تميعه، وكذلك يجب أن يكون الراسب البارد متحصل عليه من بلازما لمتبرعين تطابق فصائل دمهم فصيلة دم المريض، ويبلغ العمر التخزيني للراسب البارد سنة واحدة .





3- الجلوبيولينات المناعية :