الفيتوري: الرئيس التركي يبتز أوروبا بورقة الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي ، إن الحرب في الجفرة وسرت بين الجيش الليبي ومرتزقة أردوغان ستكون قصيرة وسريعة، مضيفا أن الجيش الليبي سيهزم المرتزقة التركي وسيحرر كل الأراضي الليبية.





وأضاف الفيتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبتز أوروبا بورقة الهجرة غير الشرعية، ودخوله ليبيا انتحار.





وتابع الدكتور رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، أنه إذا اشتعلت الحرب ستدخل مصر بثقلها، مؤكدا أن عقيد الوطن هى التي تجمع الشعب المصري والشعب الليبي.





وأشار الدكتور رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، إلى أن الضربة الموجعة القاسية لادروغان في قاعدة الوطية أوجعت أردوغان.



