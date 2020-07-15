مبروك عطية يلخص حقوق الزوج والزوجة في 4 كلمات.. تعرف عليها

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الطاعة ليس من صفاتها أنها عمياء، فإن المطيع إن لم يكن على بصيرة بمن أطاعه فيكون مقلدًا وسيئًا.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطاعة المشروعة في الدين، مرتبطة بنور البصر والبصيرة، فلا يمكن أن تكون المرأة ذات طاعة عمياء لزوجها.





وتابع: النبي يقول "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" منوهًا أننا لا نعصي الله بطاعتنا لمخلوق آخر.





وأكد أنه بحث في أمهات التفاسير، فوجد أن الحقوق المشتركة بين الزوجة والزوجة، كامنة في أربع كلمات وهم: "حق الزوجة في رجل ينفق وحسن العشرة، وحق الزوج في زوجة تسمع وتطيع، في حدود طاعة الله وقدرتها، وكذلك حسن العشرة وهو العامل المشترك بين الطرفين".



