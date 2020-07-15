AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الشورى يوجه نداء للخطوط الجوية السعودية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:50 ص
الشوري السعودي
الشوري السعودي
Advertisements
محمود نوفل
وجه مجلس الشوري السعودي اليوم نداءا الي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بضرورة مراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس مجلس الشوري الدكتور يحيى الصمعان. 

وشدد  المجلس على عبر الفقرة الثانية من قراره علي ضرورة دعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وذكر  المجلس في قراره قائلا: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزامًا بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

لمكافحة هروب الوافدين..الشوري السعودي يوافق على مشروع مكافحة التستر

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 581 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك في أبريل الماضي

خلال ساعات.. الجيش الليبي يعلن عن معركة كبرى في سرت والجفرة

بعد قليل .. الإعلان عن شروط قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة بكلية الشرطة

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

تحدث في الحرم.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها السعودية

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

عرض قصر من القرن الـ19 للبيع مقابل 20 جنيها فقط.. اعرف الحكاية