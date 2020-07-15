مجلس الشورى يوجه نداء للخطوط الجوية السعودية

وجه مجلس الشوري السعودي اليوم نداءا الي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بضرورة مراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.





جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس مجلس الشوري الدكتور يحيى الصمعان.





وشدد المجلس على عبر الفقرة الثانية من قراره علي ضرورة دعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.





وذكر المجلس في قراره قائلا: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزامًا بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.