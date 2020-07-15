اليوم.. بدء تلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء ولمدة 3 أشهر

تبدأ اليوم، المحليات بالمحافظات بتلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بأوراق تصالح خلال الفترة الماضية، وتستمر لمدة 3 اشهر وتنتهى في 30 سبتمبر المقبل.

وكان شكل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لجنه من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، لمن تقدم للتصالح مع مخالفات البناء.





وتم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في قانون التصالح مع مخالفات البناء ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.





وتم وضع نظام لمن يتقدم لأول مرة ويريد التصالح فعليه دفع قيمة جدية التصالح.. ويقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.





فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح ، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.





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تأتي هذه الخطوة لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة.