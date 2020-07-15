AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. بدء تلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء ولمدة 3 أشهر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:28 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
ايمان البكش
 تبدأ اليوم، المحليات بالمحافظات بتلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء  للمواطنين الذين تقدموا بأوراق تصالح خلال الفترة الماضية، وتستمر لمدة 3 اشهر وتنتهى في 30 سبتمبر المقبل.
 
وكان شكل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لجنه من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، لمن تقدم للتصالح مع مخالفات البناء.

وتم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في قانون التصالح مع مخالفات البناء ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.

وتم وضع  نظام لمن يتقدم لأول مرة ويريد التصالح فعليه دفع قيمة جدية التصالح.. ويقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

 
تأتي هذه الخطوة لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة.
 
وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء.. بدء السداد في 15 يوليو المقبل.. و30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات

تعرف على حالات تنفيذ الإزالات وعدم الالتفات إلى طلب التصالح

وزير التنمية المحلية يلتقى سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك.. ويعلن إطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات.. ويشدد: طبقوا القانون على الجميع.. ويؤكد: هنرجع كل شبر من أملاك الدولة

تعرف على موعد سداد مقدم جدية التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على مصير من يتقدم بطلب للتصالح مع مخالفات البناء دون تسديد المقدم

ترشيحاتنا

بيتر ميمي يكشف كواليس العمل في وسط الصحراء

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

هل الأرملة مكلفة شرعاً بخدمة حماتها؟.. دار الإفتاء تجيب

رفض ظهورها عارية.. آخر تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد

عرض قصر من القرن الـ19 للبيع مقابل 20 جنيها فقط.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21