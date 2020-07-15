رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع وحدة إدارة السيارات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع وحدة إدارة السيارات بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد معاذ مدير وحدة السيارات وأمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة .













و أكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة اجراءات نقل الإدارة القديمة من حرم الجامعة الى المبنى الجديد للورشة الفنية لتشخيص وصيانة أعطال السيارات بشرق النيل اعتبارا من الغد تمهيدا للافتتاح التجريبي ، لما لهذه الورشة من دور كبير في صيانة أعطال السيارات سواء فيما يخص السيارات الخاصة بالجامعة أو سيارات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بأسعار مخفضة بالإضافة الى إمكانية التعاقد مع عدد من الهيئات الحكومية والجمهور الخارجي طبقا لخطة التوسع الخاصة بالوحدة .













وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للورشة الجديدة بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لتشخيص وصيانة الأعطال مؤكدا على ضرورة الاستعانة بأطقم فنية ذات خبرة عملية واسعة في مجال المعدات والأجهزة والبرامج الخاصة بتشخيص وصيانة أعطال السيارات من مختلف الماركات، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة ، مع عمل ميكنة كاملة للمخازن وكافة عمليات الصيانة والمتابعة الدورية



