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تعليم

تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:51 م
نموذج اجابة
نموذج اجابة
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور نموذج الإجابة الذي يتم على أساسه تصحيح امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2020.

وكانت قد بدأت كنترولات الثانوية العامة  اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 ، في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الجغرافيا ، التي اداها طلاب الثانوية العامة يوم الاحد الماضي.

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وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة الجغرافيا على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجغرافيا للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب الطلاب.

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وشدد الدكتور رضا حجازى علي ضرورة تواجد رؤساء غرف العمليات المركزية بالمديريات التعليمية وأعضائها بغرف العمليات من الساعة الثامنة صباحًا يوم الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا. 

وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

ووجه رئيس عام الامتحانات مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وشدد الدكتور رضا حجازى بضرورة تصحيح الإجابات الأخري للطالب على الأسئلة المقالية وتحسب للطالب الدرجة الأعلى.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر اجابة صحيحة ويحصل الطالب علي الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعى في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

جدير بالذكر أنه من المقرر يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية .

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
تداول نموذج إجابة جغرافيا الثانوية العامة بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور
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