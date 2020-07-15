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حوادث

مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالأقصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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شمس يونس

لقى ثلاث اشخاص  فى  العقد الثالث من العمر مصرعهم اثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بغرب الاقصر.


تلقى اللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر اخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية قامولا التابعة لمركز القرنة غرب الاقصر .

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وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وفض الاشتباك بين العائلتين و اسفرت المشاجرة عن مصرع عن مصرع ثلاث اشخاص من العائلتين .


وهم "ع.ع" و"م.م" و " م.ف" وقامت الاجهزة الامنية بضط طرفي الشجار من العائلتين وحبسهم.


تحرر محضرا بذلك وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لتولى التحقيقات وتم وضع الجثث داخل مشرحة مستشفي القرنة المركزى .

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