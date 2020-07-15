السلطات الألمانية تعثر على 31 مهاجرا بداخل شاحنة تبريد تركية

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، العثور على 31 مهاجرا داخل شاحنة تركية عند الحدود مع التشيك.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت السلطات الألمانية إنها عثرت على 31 مهاجرا بداخل شاحنة تبريد على أحد الطرق السريعة على الحدود التشيكية-الألمانية.





وأشار المتحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم، الأربعاء، أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية.





وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.



