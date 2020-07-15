نجنا مما نخاف.. دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء

دعاء الحفظ مكتوب

بسم الله خير الأسماء مكتوب اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار.

اللهم تب علينا وتقبلها عندك بقبول حسن.

دعاء الحفظ من كل سوء أو شر

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.

اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى.

اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا من بفضله نعيش ونحيا.

اللهم أحفظنا باسمك الأعلى.

دعاء الحفظ من الأمراض

اللهم أنا نسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا. اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أجمل أدعية الحفظ باسم الله

بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار وقدس الأقداس الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.

اللهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل.

اللهم لا تكل امرنا لمن لا يحفظها ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك.

اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين.





دعاء حفظ الاهل

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

اللهم ابعد عنا شر الناس اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب،

اللهم أحفظ جوارحنا بقلوبنا عن الحرام.

اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.





أدعية الحفظ من كل سوء أو مكروه

بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ .

بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي.

بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.





دعاء التحصين من الأعداء

الله الله ربي لا أُشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر عزّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبّار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيئ حفيظ إن ولي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.





أفضل أدعية الحفظ

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئًا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر،عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك.





دعاء حفظ النفس

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة انت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فأن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).





أدعية للحفظ قصيرة

اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا.

اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين.





دعاء لحفظ الانسان من جميع ما يصيبه من الشر

اللهم إن أسمك هو خير الأسماء فاحفظنا به.

يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا عظيم يا جبار يا مالك الملك أحفظ عبادك.

اللهم نعوذ بك من الغدر اللهم أحفظنا مما نعلم ومما لا نعلم اللهم أحفظنا من كل سوء ومن كل شر.





دعاء يكفينا شر الامراض

اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أنك أنت الحافظ والعفو الغفور لا تؤاخذنا بذنوبنا واحفظنا بحفظك وكرمك.

اللهم أحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.

اللهم أرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.