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فن

محمد مغربي يعود بعد غياب بكليب لتنشيط السياحة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:32 م
محمد المغربي
محمد المغربي
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نبيل العدوى
يطرح محمد مغربي نجم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في نسخته السابعة كليب أغنيته الجديدة "ليالي القاهرة" لتنشيط السياحة وعودة السياح لمصر من جديد بعد الغلق بسبب فيروس كورونا وهي من كلمات الشاعر احمد عبد النبي والملحن محمد خالد والموزع محمد مجدي.

وسوف يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة علي طريقة الفيديو كليب متضمنة مشاهد من أجمل الأماكن السياحية المصرية، فيما يطرح بعدها أغنية سينجل أخري بعنوان "وليه" وهي من كلمات وألحان محمد مغربي. 

ويعتبر "ليالي القاهرة" عودة لمغربي للكليبات بعد غياب لمدة ٥ سنوات، حيث كان كليب أغنية "مش ملك نفسى" أخر كليباته وهو من كلمات الشاعرة عبير الرزار، وألحان حمادة على، وتوزيع محمد عباس، ومن إخراج نهى البحطيطى. 

أخر أغنيات مغربي كانت أغنية "متستناش" من كلمات أمار مصطفي وألحان مصطفي أمين وتوزيع ماريو ماركوس حلمي وميكس وماستر حسام سعيد، بينما أخر كليبات مغربي كان كليب. 

 محمد مغربي قد طرح في عام 2014 ألبومه الأول "قولى وأتمنى" الذى ضم 11 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء منهم تامر حسين وعبير الرزاز وأحمد فؤاد ومحمد سرحان ومحمد مصطفى مالك ووليد الغزالى.

أما الملحنون، فتعاون مع كريم محسن وإيهاب عبد الواحد وعبودى الشرنوبى وحازم عزت وأحمد حسين وحمادة توماس ومحمد مغربى نفسه، ومن الموزعين تعاون مع توما ونادر حمدى ومحمد شفيق وطارق عبد الجابر ومحمد عباس وأسامة عبد الهادى ومحمد سمير، وهندسة صوتية محمد صقر وتامر الزؤيبى وهانى محروس وخالد رءوف.
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محمد مغربي يعود بعد غياب بكليب ليالي القاهرة لتنشيط السياحة

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