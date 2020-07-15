الأعلى للإعلام يعقد منتدى لانتخابات مجلس الشيوخ السبت

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، المنتدى الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك يوم السبت في تمام العاشرة صباحا بمبنى ماسبيرو، يشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة ، و الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والأستاذ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و بحضور نخبة من الكتاب و الإعلاميين و الصحفيين.



