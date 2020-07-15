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رياضة

تفسير خاطئ للتغريدة.. أبو جريشة: باهر المحمدي غير مصاب بالصليبي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:27 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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محمد رشاد
أبدى محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اندهاشه من التفسير الخاطئ للتغريدة التي نشرها باهر المحمدي مدافع الفريق على أحد مواقع التواصل الاجتماعي .


وقال أبو جريشة عبر البرنامج الإذاعي وان تو: "مندهش من تفسير التغريدة، باهر يقصد أنه جاهز لاستئناف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وليس الانتقال لناد آخر".


وأوضح أن "باهر يعاني من جزع في الركبة وليس من إصابة في الرباط الصليبي، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل".


وواصل مدرب الإسماعيلي، قائلا "من الطبيعي أن يحظى باهر المحمدي باهتمام أندية أخرى، لأنه لاعب مميز، ولكن لم نتلق أي عرض رسمي له من داخل مصر، بينما وصله عرض إماراتي في وقت سابق".


وشدد على أن إدارة النادي أكدت أنه لا مجال للتفريط في أي لاعب خلال الفترة القريبة القادمة سواء باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي أو غيرهما.


في سياق آخر، قال أبو جريشة "بدأنا فترة الإعداد منذ الأسبوع الماضي، وسنخوض مباراة ودية ضد نادي مصر يوم 26 يوليو المقبل بعدها سنلاقي مصر المقاصة".


ويتدرب فريق الدراويش استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ، كما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.


ويستهل الإسماعيلي مبارياته في الدوري بدربي القناة ضد مضيفه المصري في الجولة 19 من البطولة.
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