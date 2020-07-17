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مرأة

اكتشف أسرع طعام لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:30 ص
اكتشف أسرع طعام لتقوية
اكتشف أسرع طعام لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الشباب من فقدان المعلومات بسرعة و النسيان المتكرر وقلة التركيز مما يتسبب فى وقوعهم فى الكثير من المشكلات .

وبمرور الوقت مع التقدم فى السن تتعرض الذاكرة وخلايا المخ لمزيد من التلف مما يجعل الانسان يعانى اكثر من النسيان ويصبح فريسة سهلة لأمراض الجهاز العصبي. 

ذكر موقع "بولد سكاى" أنه يمكن التغلب على مشاكل الذاكرة من خلال تناول الطعام الصحى الذى يعزز خلايا المخ ويقويها لكن بعضها يأتى بنتائج على المدى الطويل وقد لايتحمل الإنسان ذلك.

ومن اكثر الاطعمة التى تأتى بنتائج فورية لعلاج ضعف الذاكرة وكثرة النسيان هى الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل مع أحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تساعد على تقوية نقاط الاشتباك العصبي في دماغ ويسرع التواصل بين خلاياها. 

تبين من خلال الابحاث والدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في سمك السلمون تعمل على تحسين التركيز والاحتفاظ بالمعلومات ويلاحظ الانسان نتائجها خلال فترة قصيرة من الزمن.
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