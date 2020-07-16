حالات تحتاج لـ نحت الجسم الديناميكي.. وما هي فوائده؟



وعلق الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل بطب عين شمس، أن تقنية نحت الجسم بالفيزر أو نحت الجسم 4D أو كما تعرف طبيا نحت الجسم الديناميكي أحد أشهر عمليات تنسيق القوام التي يرغب الكثير من الأشخاص في الخضوع حاليا، وذلك للحصول على جسم مثالي وقوام رياضي ومثالي.

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وتابع الشريف في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان نحت الجسم الديناميكي لها قدر كبيرة على شدة ترهلات الجسم التي تتم بعد إزالة الدهون وفقدان الوزن بشكل كبير، لذا فهي عملية تكميلية لعملية شفط الدهون، وذلك لاعتمادها

واستكمل الشريف، بأن هناك اختلاف كبير بين عملية شفط الدهون عملية نحت الجسم ، حيث ان عملية شفط الدهون الهدف منها هو تفتيت الدهون ومن ثم القيام بشفطها للمساعدة في تناسق الجسم والوزن، أما عملية نحت الجسم هي المرحلة التي تلي عملية شفط الدهون، والهدف منها هو إعادة تشكيل معالم الجسم والتخلص من الترهلات الموجودة بالجلد والخلايا الدهنية العنيدة المتبقية

على الموجات الصوتية عالية التردد، ومن ابرز فوائدها للجسم ما يلي: