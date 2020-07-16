حالات تحتاج لـ نحت الجسم الديناميكي.. وما هي فوائده؟

هناك العديد من التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخرا للتخلص من الدهون الموضعية، والتي غالبا ما تتراكم في المنطقة العلوية من الجسم كالبطن والذراعين والصدر وتسبب في فساد شكل الجسم، وإظهاره بطريقة غير متناسقة، إلا ان القيام بها وحدها لا تكفي حيث ان الجد أيضا يحتاج إلى شد لكي يعطي شكلا مثاليا للجسم.
وعلق الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل بطب عين شمس، أن تقنية نحت الجسم بالفيزر أو نحت الجسم 4D أو كما تعرف طبيا نحت الجسم الديناميكي أحد أشهر عمليات تنسيق القوام التي يرغب الكثير من الأشخاص في الخضوع حاليا، وذلك للحصول على جسم مثالي وقوام رياضي ومثالي.
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وتابع الشريف في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان نحت الجسم الديناميكي لها قدر كبيرة على شدة ترهلات الجسم التي تتم بعد إزالة الدهون وفقدان الوزن بشكل كبير، لذا فهي عملية تكميلية لعملية شفط الدهون، وذلك لاعتمادها على الموجات الصوتية عالية التردد
واستكمل الشريف، بأن هناك اختلاف كبير بين عملية شفط الدهون عملية نحت الجسم، حيث ان عملية شفط الدهون الهدف منها هو تفتيت الدهون ومن ثم القيام بشفطها للمساعدة في تناسق الجسم والوزن، أما عملية نحت الجسم هي المرحلة التي تلي عملية شفط الدهون، والهدف منها هو إعادة تشكيل معالم الجسم والتخلص من الترهلات الموجودة بالجلد والخلايا الدهنية العنيدة المتبقية، ومن ابرز فوائدها للجسم ما يلي:
إقرأ ايضا | نصائح يجب اتباعها بعد عمليات نحت القوام.. الماء والفاكهة أهمها
وتابع الشريف في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان نحت الجسم الديناميكي لها قدر كبيرة على شدة ترهلات الجسم التي تتم بعد إزالة الدهون وفقدان الوزن بشكل كبير، لذا فهي عملية تكميلية لعملية شفط الدهون، وذلك لاعتمادها على الموجات الصوتية عالية التردد
واستكمل الشريف، بأن هناك اختلاف كبير بين عملية شفط الدهون عملية نحت الجسم، حيث ان عملية شفط الدهون الهدف منها هو تفتيت الدهون ومن ثم القيام بشفطها للمساعدة في تناسق الجسم والوزن، أما عملية نحت الجسم هي المرحلة التي تلي عملية شفط الدهون، والهدف منها هو إعادة تشكيل معالم الجسم والتخلص من الترهلات الموجودة بالجلد والخلايا الدهنية العنيدة المتبقية، ومن ابرز فوائدها للجسم ما يلي:
1- تنشيط الدورة الدموية :
وأضاف الشريف، إلى ان إزالة تنشيط الدورة الدموية يعمل على التخلص من علامات السيلوليت وتحسين أنسجة الجلد.
2- نحت العضلات :
وتساعد عملية نحت الجسم الديناميكي على إزالة أدق الطبقات من الدهون، وذلك لأنها تقوم نحت عضلات الجسم لمن يعانون من الدهون العميقة والمتوسطة، ولكنهم يفشلون في الحصول على قوام مثالي والعمل على إبراز شكل العضلات، وذلك عبر الوصول لدهون الطبقات السطحية تحت الجلد مباشرة وهي أكثر أنواع الدهون العنيدة التي لا تستجيب للريجيم وممارسة الرياضة.