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رياضة

آرسنال ضد ليفربول .. نيلسون يقلب الطاولة على رفاق صلاح ويسجل الثاني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق آرسنال الهدف الثاني في شباك ضيفه ليفربول لتصبح النتيجة تقدم الجانرز 2-1، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.


وجاء الهدف الثاني من كرة عرضة وصلت إلى نيلسون خالي الرقابة الدفاعية ليسجلها بسهولة في الشباك.


جاء الهدف الاول لليفربول من هجمة منظمة على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.


وتمكن اصحاب الارض من تسجيل التعادل بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله أليكساندر لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.


ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضبة مع بيرنلي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط  وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.


ويخوض محمد صلاح المباراة رقم 150 له في مختلف المسابقات مع ليفربول، اليوم، ضد آرسنال.


في المقابل يحتاج آرسنال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، أملًا في انهاء الموسم، بالمركز السابع لضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في نسختها المقبلة، بعد أن فشل في حجز مقعد بالمربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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