آرسنال ضد ليفربول .. نيلسون يقلب الطاولة على رفاق صلاح ويسجل الثاني

سجل فريق آرسنال الهدف الثاني في شباك ضيفه ليفربول لتصبح النتيجة تقدم الجانرز 2-1، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.









وجاء الهدف الثاني من كرة عرضة وصلت إلى نيلسون خالي الرقابة الدفاعية ليسجلها بسهولة في الشباك.







