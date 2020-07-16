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سيارات

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تشتهر الصين فى قطاع السيارات بتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبيرة كعلامة مرسيدس وبى ام دبليو ودودج ، ولكن هذه المرة أعلنت شركة بكين سيارة جديدة تقليد لمرسيدس جي كلاس تحت مسمى BJ80  .

وكشفت مؤخرا بعض الصور المسربة من شركة بكين أن السيارة  BJ80  تقليد مرسيدس جي كلاس ستحصل على نسخة جديدة بثلاثة أبواب.

ومن ناحية التصميم فنسخة الثلاثة أبواب تبدو مشابهة لنسخة الخمسة أبواب القياسية من مرسيدس جي كلاس ، ولكن باختلافات محدودة مثل السقف أكثر ارتفاعًا، ربما لتوفير مساحة أرحب لتحريك الرأس.

من المتوقع أن نسخة الثلاثة أبواب لـ BJ80 ستحصل على محرك V6 تيربو 3.0 لتر بقوة 276 حصان وعزم 420 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي.

ويُذكر أن الجيل الحالي لمرسيدس جي كلاس غير متوفر بثلاث الأبواب، بينما الأجيال السابقة توفرت بهذه النسخة، بقاعدة عجلات أقصر بكثير.

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور
شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور
شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور
شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور
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