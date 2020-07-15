يوفنتوس يتقدم على ساسولو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي





افتتح دانيلو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، أعقبه جونزالو هيجوايين بهدف ثان للبيانكونيري في الدقيقة 12.



وفي الدقيقة 29، قلص فيليب دوريستيش النتيجة لساسولو بتسجيله الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.



ويدخل يوفنتوس المباراة محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

تقدم نادي يوفنتوس على نظيره نادي ساسولو بهدفين مقابل هدف، وذلك في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.