موقف محمد صلاح من التتويج بلقب الهداف بعد فشله في التسجيل أمام أرسنال

فشل محمد صلاح جناح نادي ليفربول، في التسجيل في مباراة فريقه اليوم أمام أرسنال، في قمة الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





الهزيمة لن تؤثر على الريدز، فنادي ليفربول قد حسم أمر الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، قبل 7 جولات من النهاية في تتويج مثالي لموسم خرافي بالنسبة لرفاق محمد صلاح، لكن هذا الأخير أكبر المتضررين من خسارة فريقه وفشله في التسجيل في مباراة اليوم.





كان صلاح يبحث عن تحقيق إنجاز فردي وشخصي جديد له، لكن يبدو أن حلمه في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي بدأ يتبخر، فالفارق بينه وبين جيمي فاردي متصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج 4 أهداف، قبل انتهاء المسابقة بجولتين فقط، ومع تبقي 3 مباريات لمهاجم ليستر سيتي.





ونستعرض معكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي أولًا.





المركز الأول: جيمي فاردي من ليستر سيتي بـ 23 هدفًا





المركز الثاني: بيير إمريك أوباميانج من ارسنال بـ 20 هدفًا



المركز الثالث: محمد صلاح مهاجم ليفربول 19 هدفًا



المركز الرابع: داني إنجز من ساوثهمبتون بـ 19 هدفًا

المركز الخامس: رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي بـ 17 هدفًا





المركز السادس: ساديو ماني من ليفربول بـ 17 هدفًا





المركز السابع: راؤول خيمينيز من ولفرهامبتون بـ 17 هدفًا





المركز الثامن: سيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي بـ 16 هدفًا



المركز التاسع: ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد بـ 15 هدفًا





المركز العاشر: أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد بـ 15 هدفًا





ولكن ماذا هل توجد فرصة لصلاح في التتويج بالجائزة؟ سنعرض تباعًا ما تبقى من مباريات بالنسبة للثلاثي المنافس على الجائزة صلاح وفاردي وأوباميانج.





صلاح هو اللاعب الوحيد في خط هجوم الريدز الذي شارك أساسيًا في أخر 6 مباريات لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث تمت إراحة زميليه ماني وفيرمينو، وربما قد يريحه الألماني يورجن كلوب في أي من مباراتيه القادمتين.





صلاح سيواجه يوم الأربعاء المقبل فريق تشيلسي ثم المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد.





أما جيمي فاردي فهو هداف المسابقة ومتفوق بفارق 3 أهداف عن أوباميانج و 4 عن صلاح، لكن مهمته لن تكون سهلة أيضًا في قادم المباريات، فيلاقي شيفيلد يونايتد صاحب الدفاع القوي غدًا الخميس، ثم توتنهام فمانشستر يونايتد في أخر جولات المسابقة.





أما أوباميانج، فقد تكن مهمته أسهل من غيره، ، فيواجه فريقه ارسنال نظيره أستون فيلا وواتفورد والذين يصارعان على البقاء في الدوري في أخر جولتين للمسابقة.





قد تبدو مهمة صلاح صعبة لكنها ليست مستحيلة، فهل يظل الفرعون جالسًا على عرشه للعام الثالث على التوالي بعدما فاز بالجائزة العامين الماضيين؟