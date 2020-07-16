بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة

أمينة خليل

أثناء احتفالها بحفل خطوبتها؛ في أجواء عائلية مقتصرة فقط على الأهالي والمقربين.





وفى هذا السياق، نعرض لكم مجموعة من الصور الفنانة أمينة خليل التى تبرز أنوثتها وجمالها.





وتتميز الفنانة أمينة خليل بالأناقة والموضة المتعارف عليها لكل عام؛ فتظهر فى المهرجانات والمناسبات بفساتين غريبة لكنها مناسبة لستايلها الذي يعتمد على الجرأة.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بالمكياج الهادئ البسيط مع اختيار الألوان الفاتحة التي تلائم لون بشرتها.