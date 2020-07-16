لمجابهة فيروس كورونا المستجد.. غلق 8 منشآت وضبط 29 حالة إشغال في الإسكندرية









وفي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، شنت الأجهزة المعنية بالحي حملة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت.









واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بمنطقة بمنطقة باب شرق، وشوارع جواد حسني، وجلال الدسوقي، والشهيد علي صالح، وكانوب، وأحمد قمحة، وممفيس.











وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 منشآت: كافيه، ومطعمان، و2 مغسلة، ومحل بلاي ستيشن، وضبط 29 حالة إشغال، بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم وجود تراخيص.











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كما شن حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة موسعة شملت شوارع، مسجد سيدي بشر، ومجد العرب، و٤٥ قبلي، وجمال عبد الناصر، وشارع 30، ومزلقان سيدي بشر.









وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الإشغالات المختلفة، و3 طائرات ورقية، كما تم غلق وتشميع محل عصير ش خليل حمادة، وغلق وتشميع محمصة ش ٤٥ قبلي.









وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.









يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.