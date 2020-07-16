"السيرة النفسية للنجم محمد صلاح".. كتاب جديد عن دار ريشة للنشر

صدر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع٬ مجموعة كبيرة وجديدة من الكتب٬ وهي:" صلاح الذي لا تعرفه " سيرة نفسية للنجم محمد صلاح٬ بقلم الدكتور محمد المهدي٬ أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.





وكذلك مذكرات المخرج الكبير "صلاح أبو سيف" للكاتب الصحفي عادل حمودة، و"مذكرات الموسيقار هاني شنودة" للكاتب الصحفي مصطفى حمدي، و"مذكرات فريد شوقي" للناقدة السينمائية إيريس نظمي.





وأيضًا صدر مذكرات الإعلامية نهال كمال وحكاياتها مع زوجها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، و"مذكرات محمد رشدي.. موال أهل البلد غنوة" للكاتب الصحفي سعيد الشحات، وبحسب "الشحات" أن علاقته بالفنان محمد رشدى بدأت نهايات الثمانينيات وبداية التسعينيات، عندما أجرى معه حوارًا نشر على 4 صفحات في مجلة "الموقف العربى" التي كانت تصدر في قبرص باللغة العربية، وقد أعجب "رشدى بالحوار" بعدما قرأه، وأثنى على طريقة الكتابة، وعرض على "سعيد الشحات" كتابة مذكراته، مؤكدًا أن لديه الكثير الذي يود قوله.





يشار إلى أن دار "ريشة" دار نشر تهتم بنشر السير الذاتية لكبار نجوم الفن والأدب والثقافة.



