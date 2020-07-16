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أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، عن دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة التحديات؛ معتبرا أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إن "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات"، مؤكدا: "ندعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وشدد لودريان، على أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، مضيفا: "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه تطرق خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".

وقال حسين خلال المؤتمر، إن "زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق".

وتابع: "تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية"، مضيفا: "بحثنا مع الجانب الفرنسي الوضع الإقليمي والتوتر الذي تشهده المنطقة، وتطرقنا إلى ملف سجناء داعش ومستمرون في مقارعة الإرهاب".

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد في ثاني زيارة خلال أقل من عام.
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