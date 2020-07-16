قناة ليبية: الجيش الوطني يبلغ واشنطن باستمراره في حماية حقول النفط

ذكرت قناة 218 الليبية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن القيادة العامة للجيش الوطني نفت حصول أي اتفاق حول إخلاء الهلال النفطي، مؤكدة استمرار الجيش الوطني الليبي في حماية المناطق النفطية.





وأضافت المصادر أن القيادة العامة أبلغت الجانب الأمريكي، خلال اتصال بينهما، رفضها إعادة فتح النفط دون اتفاق شامل، وأكدت أن الجيش الوطني لن يخرج من الموانئ النفطية ومدينة سرت.





وحددت القيادة العامة للجانب الأمريطي شروطها لاستئناف إنتاج النفط، والمتمثلة في حساب خارجي في جنيف أو باريس أو أبوظبي أو واشنطن، وتوريد إيرادات النفط إليه، وحل الميليشيات وترحيل المرتزقة.





ونفى نفى الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم، اجتماع القائد العام المشير خليفة حفتر مع وفد أمريكي رفيع المستوى، وأكد المسماري في بيان على ثبات قوات الجيش الوطني في مواقعها، وعدم متاجرة القيادة العامة بدماء أبنائها وتضحيات الشعب مشددا على أنها ستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها.