ببنطلون جينز مقطوع.. شيما الحاج تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة شيما الحاج صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شيما الحاج فى إطلالة جذابة ترتدى سترة وبنطلون جينز مقطوع، نال إعجاب متابعيها.





واعتمدت "شيما" على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.





وعلقت على الصورة قائلة "تألق مثل الشمس ودعهم يحترقون أحبكم جميعًا وأفتقدكم # شيماء_الحاج"





وأعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.





يذكر أن شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.



