فصل توأمين ملتصقين بحضور 100 طبيب .. تفاصيل

تمكن عدد كبير من الأطباء، من فصل فتاتين ملتصقتين تبلغان من العمر 13 شهرًا ملتصقتان معًا من ناحية الورك بنجاح من قبل الأطباء في فيتنام.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبحت كل من تروك نهي وشقيقتها ديو نهي في أفضل حال، بعد أن عمل فريق من 100 طبيب لمدة 12 ساعة لفصلهما عن بعض في مستشفى سيتي للأطفال في مدينة هو تشي منه.

وأفادت الصحيفة، أن على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة ، سيساعد الأطباء الطفلتان على إعادة نمو مسالكهم الهضمية والجهاز البولي وكذلك إغلاق الحوض الفردية.

وكان تم ولادة الطفلتان بعملية قيصرية في 33 أسبوعًا بعد أن أدرك الأطباء أنهم ملتصقتين بمنطقة الحوض.

كما كانت الطفلتان ، يعانون من سوء التغذية الحاد وكانوا يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة بعد ولادتهم.

فيما قال مدير المستشفى ترونج كوانج دينه: "حتى الآن ، يمكن اعتبار هذه الجراحة ناجحة وهذه خطوة أولى ناجحة".

واضاف الطبيب : " ستكون عملية التعافي صعبة وأكثر صعوبة بالنسبة للمستشفى" متابعا "سنركز ونفعل كل شيء لضمان نجاح كبير".

وقال طاقم المستشفى إن التوأمان يزنان 33 رطلا وهما بصحة جيدة.

واوضحت الصحيفة أن فريق أساسي من تسعة أطباء خطط لعملية الفصل منذ ولادة التوأم في يونيو 2019.