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فن

على طريقة Spice girls .. كيم كارداشيان وشقيقاتها في أحدث ظهور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:34 ص
كيم كادراشيان وشقيقاتها
كيم كادراشيان وشقيقاتها
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شروق ابراهيم
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة تجمعها بشقيقاتها " كلوي ، كورتني ، كايلي وكيندال جينر" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستوحى نجمات عائلة كارداشيان ظهورهن من فتيات الفريق الغنائي الشهير spice girl حيث اعتمدت كل منهن اطلالة مختلفة عن الاخري وشبيهة لنجمات الفريق البريطاني الشهير.
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Spice Girls

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وكذبت مجلة فوربس الامريكية نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حول تلقيبها ب لقب مليارديرة على حسب وصف زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكانت هناك اخبار انتشرت على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن ماركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل kkw حققت صفقة مالية كبيرة ، وهو ما منحها لقب مليارديرة. 

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