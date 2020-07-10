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فن

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:00 ص
كيم كادراشيان
كيم كادراشيان
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شروق ابراهيم
شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بملامح حادة بسبب حالة القلق والتوتر التي انتابتها خلال تصوير حلقات جديدة من مسلسل Keeping up with kardshains. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان توتر كيم كارداشيان بسبب ظهورها في الحلقة وهي تتحدث إلى صديقتها عن مرض زوجها معني الراب الأمريكي كاني ويست الذي يعاني من مرض اصظراب ثنائي القطب. 

واثار مغني الراب الأمريكي كاني ويست حالة من الجدل بعد إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الأمريكية ٢٠٢٠ ، منذ أيام من خلال تغريدة.

وكذبت مجلة فوربس الأمريكية نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حول تلقيبها ب لقب مليارديرة على حسب وصف زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكانت هناك أخبار انتشرت على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن ماركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل kkw حققت صفقة مالية كبيرة ، وهو ما منحها لقب مليارديرة.

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور
لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور
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