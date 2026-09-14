قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد
الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية
تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟
الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أشرف مرزوق يطالب برؤية لدعم الصناعات ذات الفرص التصديرية

النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب
النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أهمية إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري، باعتبارها شهادة ثقة، وقال إن ما أوردته وكالة «فيتش» الدولية في أحدث تقاريرها بشأن تحسن الوضع الاقتصادي المصري خلال النصف الثاني من عام 2026، مقارنة بعامي 2023 و2024، يمثل شهادة مهمة على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط والأزمات، واستعادة قدر أكبر من الاستقرار والمرونة في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف «مرزوق» أن تأكيد الوكالة على تحسن معدلات النمو، وتراجع التضخم عن مستويات الذروة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، يعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وإجراءات الضبط المالي، لافتاً إلى أن الأهم في رؤية «فيتش» هو رصدها للتحول التدريجي في توجهات السياسة الاقتصادية نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، معتبرًا أن هذه الملفات يجب أن تتصدر أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن دعم المصدرين، وخفض تكلفة إصدار الشهادات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين ودول البريكس، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل أدوات مهمة لتعظيم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، وشدد على ضرورة ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة ملموسة في الإنتاج والتصدير والاستثمار الصناعي، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية، وتيسير التمويل، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

وأكد «مرزوق» أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استهداف القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للتصدير، مع التركيز على الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم سلاسل القيمة المحلية، مشيراً إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يمثل فرصة يجب البناء عليها، مشددًا على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الانتقال من استقرار الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد أكثر إنتاجًا وتصديرًا وجذبًا للاستثمار، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن ومستوى المعيشة.

المؤسسات الاقتصادية الدولية الاقتصاد المصري الوضع الاقتصادي المصري المتغيرات الإقليمية والدولية الضغوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

الزبادي

هل تتناول الزبادي يوميا؟.. احذر الإفراط في تناوله يؤدي لآثار غير متوقعة

برجر راب

طريقة عمل برجر راب في البيت.. أحلى من الجاهز

الطهي مرة واحدة أسبوعياً يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

دراسة: الطهي مرة واحدة أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد