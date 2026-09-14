قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد
الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية
تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟
الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة الشيوخ: بعد قمة بريكس مصر أمام فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة

الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ
الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس تمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول التجمع، مؤكدًا أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو تحويل مخرجات المشاركة إلى شراكات ومشروعات تحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة عكست رؤية مصر تجاه تعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية، وهو ما يتطلب استثمارها في الترويج للمقومات والفرص الاستثمارية المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وزيادة حجم الإنتاج والصادرات، وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات المصرية.

وأشار غنيم إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يمنحها فرصة مهمة للاستفادة من الأسواق الكبيرة للدول الأعضاء والشركاء، داعيًا إلى إعداد حزمة متكاملة من المشروعات والفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، والترويج لها بصورة منظمة أمام المستثمرين، مع توفير التيسيرات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن حصاد المشاركة المصرية في قمة بريكس يجب أن يتحول إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، وربط الفرص المصرية باحتياجات أسواق دول التجمع، مشددًا على أن تعظيم الاستفادة من عضوية بريكس يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

الدكتور السعيد غنيم الرئيس عبدالفتاح السيسي بريكس التعاون الاقتصادي والاستثماري شراكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد