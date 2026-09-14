صناعة الشيوخ: بعد قمة بريكس مصر أمام فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة

قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس تمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول التجمع، مؤكدًا أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو تحويل مخرجات المشاركة إلى شراكات ومشروعات تحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة عكست رؤية مصر تجاه تعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية، وهو ما يتطلب استثمارها في الترويج للمقومات والفرص الاستثمارية المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وزيادة حجم الإنتاج والصادرات، وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات المصرية.

وأشار غنيم إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يمنحها فرصة مهمة للاستفادة من الأسواق الكبيرة للدول الأعضاء والشركاء، داعيًا إلى إعداد حزمة متكاملة من المشروعات والفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، والترويج لها بصورة منظمة أمام المستثمرين، مع توفير التيسيرات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن حصاد المشاركة المصرية في قمة بريكس يجب أن يتحول إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، وربط الفرص المصرية باحتياجات أسواق دول التجمع، مشددًا على أن تعظيم الاستفادة من عضوية بريكس يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.