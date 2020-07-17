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مرأة

شوربة رفع المناعة .. وصفة الجزر بالليمون

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الشوربة هي افضل الاصناف التي تقدم علي السفرة ولكن بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوك وصفة الجزر بالليمون لرفع المناعة 
المقادير:

- 1 ثمرة جزر مبشورة
- قشر ثمرة ليمونة كاملة مبشورة
- 1\2 بصلة مفرومة
- 1 مكعب مرقة دجاج
- 1\2 ملعقة صغيرة كركم، كمون، وكزبرة ناشفة
- 1 حبة شيبة
- ٤ كوب مياه
- 1\4 كوب شوفان (حسب الطلب)
- زيت 
- ملح (حسب الطلب)

طريقة التحضير:
1- حمري البصل فى حلة غويطة مع زيت حتي يحمر لونه 
2- ضعي الجزر على البصل المبشور وقشري الليمون واتركيهم حتي يتغير لون الجزر
3- ضعي عليهم الماء ومرقة الدجاج واتركيها لمدة 20 دقيقة
4- ضعي الشوفان والبهارات والكركم والكمون والكزبرة الناشفة مع الشيبة
5- اتركي الشوفان حتي يختلط مع الشوربة لمدة دقائق وقدميها وهي ساخنة
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