شوربة رفع المناعة .. وصفة الجزر بالليمون

تعد الشوربة هي افضل الاصناف التي تقدم علي السفرة ولكن بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوك وصفة الجزر بالليمون لرفع المناعة
المقادير:
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- 1 ثمرة جزر مبشورة
- قشر ثمرة ليمونة كاملة مبشورة
- 1\2 بصلة مفرومة
- 1 مكعب مرقة دجاج
- 1\2 ملعقة صغيرة كركم، كمون، وكزبرة ناشفة
- 1 حبة شيبة
- ٤ كوب مياه
- 1\4 كوب شوفان (حسب الطلب)
- زيت
- ملح (حسب الطلب)
طريقة التحضير:
1- حمري البصل فى حلة غويطة مع زيت حتي يحمر لونه
2- ضعي الجزر على البصل المبشور وقشري الليمون واتركيهم حتي يتغير لون الجزر
3- ضعي عليهم الماء ومرقة الدجاج واتركيها لمدة 20 دقيقة
4- ضعي الشوفان والبهارات والكركم والكمون والكزبرة الناشفة مع الشيبة
5- اتركي الشوفان حتي يختلط مع الشوربة لمدة دقائق وقدميها وهي ساخنة