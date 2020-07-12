١١ فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الجزر يوميا؟

لا شك أن الجزر يعد من أطعمة الطاقة، سواء تم تناوله طازجًا أو مطبوخًا، والفوائد الصحية لهذا النبات الجذري لا تعد ولا تحصى فتناول كوب من عصير الجزر يوميًا يعود عليك بفائدة أكبر بكثير من تناول حبتين من الجزر كل يوم.

لذا قدم الدكتور أحمد بدوى خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول كوب من عصير الجزر يوميا.

١-عصير الجزر غني بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة مثل المنغنيز والبوتاسيوم وغيرهما من المواد القادرة على وقايتك من أمراض فتاكة مثل السرطان والسكري، كما أنه يحسن من الرؤية وصحة الجلد والشعر والأظافر.

٢-والجزر غني بالبيوتين والموليبدينوم والألياف والبوتاسيوم وفيتامينات "K" و"B1" و"B6" و"C" و"E" والمنغنيز والنياسين وحمض البانتوثينيك والفولات والفوسفور والنحاس، وحسب ما نشره موقع "بولد سكاي" المعني بشؤون الصحة، فإن الفوائد الذهبية التي يحملها كوب من عصير الجزر لا تعد.

٣-يعزز من صحة العيون هذه من أبرز فوائد عصير الجزر، وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين.. وكلها عناصر تقلل من مخاطر فقدان الرؤية مع التقدم بالعمر.

٤-يقلل مخاطر أمراض القلب يحافظ عصير الجزر على صحة القلب، وذلك لاحتوائه على فيتامين "A" الذي يقي من أمراض القلب ويحمي من السكتات القلبية، كما أنه يقلل من التوتر.

٥-يقي من الإصابة بالسرطان يعتبر عصير الجزر من العناصر المضادة للسرطان، حيث إن المستويات العالية من الكاروتينويدات في الجزر تساعد في تقليل مخاطر تكوّن الأمراض السرطانية خاصة في المثانة والبروستات والقولون والصدر.

٦-يعزز مناعة الجسم فعصير الجزر المركز يعزز ويقوي جهاز المناعة بالجسم، فهو يقي الجسم من أخطار الجذور الحرة والالتهابات والبكتيريا الضارة والهجمات الفيروسية.

٧-يعزز من صحة العظام ويحتوي عصير الجزر على كمية كبيرة من فيتامين "K" الضروري لعملية بناء البروتين في الجسم، كما أنه يساعد في ربط الكالسيوم ويعجل بعملية التئام الكسور بالعظام.

٨-تنظيف وتنقية الكبد من السموم فتناول عصير الجزر بصفة دائمة يساعد في تنظيف وتنقية الكبد من السموم، وهذه ربما تكون من أبرز الفوائد الصحية لعصير الجزر.

٩-يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر فعصير الجزر يحتوي على عناصر غذائية تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، كما أن لديه القدرة على تخفيف التوتر.

١٠-يعزز من عملية الأيض يحتوي عصير الجزر على مستويات عالية من فيتامين "B" المركب الذي يساعد في تكسير الغلوكوز والدهون والبروتين، ويعزز من عملية الأيض وبناء العضلات.

١١-يساعد في التئام الجروح حيث يحتوي الجزر على البيتا كاروتين اللازم