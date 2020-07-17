بعد الاعتزال .. ماذا قالت كاميرون دياز عن الأمومة ؟

تحدثت النجمة العالمية كاميرون دياز عن تجربة الامومة في حوار لمجلة rolling stone وعن علاقتها بزوجها الموسيقي بينج مادين.





وقالت كاميرون دياز التي تبلغ من العمر 47 عاما ان الامومة هي اهم مرحلة في حياتها قائلة :" الـ 7 اشهر الماضية انا دخلت اهم مرحلة في حياتي".





واضافت :" واصبحت حياتي من اجل بيتي وعائلتي واحاول ان اشارك بطريقة فكرية في الحديث عن القضايا التي تخص مجتمعنا".

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وبدأت كاميرون دياز مشوارها الفني كعارضة ازياء وكان اولى بطولتها في فيلم The mask انتاج 1994 وحققت شهرة كبيرة آنذاك.















