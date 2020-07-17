تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الظهر والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة مشيرا إلى أن تلك التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة .





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.



