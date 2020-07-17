قبل عيد الأضحي ..محطة مصر توجه رسائل للمواطنين قبل الذهاب لشراء التذاكر

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، تقرير فيديو من محطة مصر لرصد حركة صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى.

قال محمود ماهر رئيس الهيئة المركزية للمبيعات بمحطة مصر، إن الهيئة قامت بعمل تسهيلات على المواطنين حتى لا يحدث زحام أمام شباك التذاكر، وذلك بناء على تعليمات وزير النقل كامل الوزير.





78 قطار إضافة من يوم 25 وحتى يوم 11 من الشهر المقبل، وذلك بسبب عيد الفطر وهناك زيادة فى عدد القطارات على كافة الخطوط. ولفت إلى أن هناك





وأشار إلى أن كل شخص يستطيع شراء التذاكر من خلال 30 مكتب مدينة منتشرين فى القاهرة، وهناك حجز عن طريق النت، وعن طريق الموبايل.





وأوضح أن المسئولين فى هيئة السكة الحديد لن تسمح لأحد دخول الممرات و القطارات بدون ارتداء الكمامة.



