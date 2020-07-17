AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: الحكومة اتخذت إجراءات تحفيزية شاملة بـ100 مليار جنيه للقطاعات المتضررة من كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسية.

وأضافت هالة السعيد، أن أبرز تلك السياسات تتمثل في اجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلًا عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.

وأكدت هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.


ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط مقررًا لها، موضحة أن الهدف الرئيس من اللجنة يتمثل في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءً على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.


وأكدت هالة السعيد أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من  ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.

وأشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود، فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

وأضافت أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020/2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020/2021، كمبادرة "حياة كريمة" لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية. 

جاء ذلك خلال مشاركتها  بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش  المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتصاص الصدمات.. رئيس الوزراء يُناقش الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية العاجلة لتجاوز تداعيات كورونا

رئيس الوزراء: سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية .. ونعمل على تعزيز مساره في مصر كـ إنتاجي قائم على المعرفة

لتحقيق اقتصاد تنافسي..وزارة التخطيط تصدر تقريرا بشأن مبادرات التنمية المستدامة قبل وبعد أزمة كورونا

التخطيط تصدر تقريرًا حول قطاع السياحة بخطة العام المالى 20/2021 وتحدد أهم الإجراءات للنهوض به ومواجهة تداعيات كورونا..5.2 مليار جنيه استثمارات مقدرة للقطاع في العام الجديد

وزيرة التخطيط : الحكومة طبقت 311 من تدابير وسياسة استباقية لتخفيف آثار فيروس كورونا

وزيرة التخطيط: الدولة حدت من فقدان الوظائف في ظل أزمة كورونا

ترشيحاتنا

أبرزهم عصام عبدالمنعم.. محمد فضل الله: الجنايني اكتسب المشروعية الدولية ويجب وضع صورتهما بجوار رؤساء الجبلاية

بعد تفشي كورونا.. فلسطين تشهد إغلاق شامل لمواجهة الفيروس

اكتشف أسرع طعام لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

الوزراء ينفي إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية

رحل الأساطير وبقى ليونيل.. عبقرية ميسي وحدها لا تكفى لمنافسة برشلونة على الألقاب

AdvertisementS

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

الحكومة.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية

الحكومة: إزالة 2793 مخالفة بناء و1380 حالة تعد على الأراضي الزراعية

اليوم.. غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة لمدة ٣ أيام

الوزراء ينفي إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية

اندلاع حريق هائل في أحد أسواق العاصمة الإيرانية

رئيس أركان الجيش اليوناني يحذر تركيا: مستعدون للمواجهة

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

ثالث هجوم خلال شهر.. إسرائيل تتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب

مكون طبيعي لنسف الدهون في أسبوع

رسميا.. فيات تيبو fiat tipo 2021 تصل إلى مصر.. صور