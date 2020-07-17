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رياضة

مباراة أبطال أوروبا.. هل تؤثر تصريحات ميسي على مصير برشلونة؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:15 م
ميسي
ميسي
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القسم الرياضي
انتقد النجم الارجنتيني قائد برشلونة الاسباني ليونيل ميسي اسلوب لعب فريقه الذي وصفه بغير المرضي لجماهير برشلونه التي اعتادت على الاداء الممتع الذي امتاذت به البلوغرانا عن دونها من الاندية الاوروبية.

واضاف الارجنتيني، ان تكرار اللعب بهذا الاسلوب السيئ قد يكلف الفريق الخروج من دور ال16 من مسابقة دوري الابطال الاوروبي امام نابولي الايطالي، كما كلف الفريق خسارة الليجا الاسبانية بشكلٍ مؤسف.

ودائمًا ما يلقي قائد الفريق اللوم على زملاءه، بغرض الشد من ازرهم ولتحفيزهم، لتخطي هذه الازمة السيئة التي يمر بها الفريق، مطالبًا اياهم بوضع تركيزهم الكامل في بطولة دوري الابطال، لإرضاء الجماهير الغاضبة من خسارة الليجا.

كما وجه رسالة لمجلس الادارة مطالبًا اياهم بتحقيق الدعم بصفقات قوية الموسم المقبل، وليبحثو عن سبب الفشل المتكرر، ليعود الفريق كسابق عهده.

ومن المنتظر ان يلتقي فريق برشلونة الاسباني فريق نابولي الايطالي بعد اقل من شهر، تحديدًا يوم 8 اغسطس القادم.

وقد انتهت نتيجة لقاء الذهاب في ايطاليا، قبل تفشي فيروس كورونا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

يذكر ان خسر فريق برشلونة الاسباني بطولة الدوري الاسباني رسيمًا، بعد تحقيق غريمه التقليدي ريال مدريد الانتصار الليلة امام فريق فياريال، ليضع الفريق الكتالوني تركيزه الكامل في ابطال اوروبا.
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