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برلمان

برلماني: رسائل السيسى أكدت قدرة الليبيين على الخروج بليبيا من النفق المظلم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:36 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع القبائل الليبية
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فريدة محمد
ناشد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب الشعب الليبيى الشقيق بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية ان يعى ويدرك جيدا الرسائل الواضحة والمخلصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تناولها خلال لقائه بعدد من شيوخ القبائل الليبية خاصة تأكيده أنه عندما تدخل البلاد فى الفوضى لا تخرج منها إلا بإخلاص أبنائها والشعب الليبى هو وحده من يقرر مصير بلاده إذا خلصت النوايا واننا بنتعامل مع ليبيا كليبيا مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والجنوب".

وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما للغاية كعادته دائما عندما أكد اننا حريصون على عدم التدخل فى شئون ليبيا، ونحن مع ليبيا الموحدة ومن يحدد مصير ليبيا الليبين أنفسهم عندما يتوحدوا  وتخلص النوايا والجهود لصالح الليبين ليعيشوا بأمان وسلام، وليس لمصر أى مصالح فى ليبيا ونحترم إرادة الشعب الليبى واختيار مساره، ولابد من استقرار ووحدة الدولة الليبية بدون تقسيم على أى شكل من الأشكال وقال النائب محمد الكورانى ان هذه الرسائل المهمة من الرئيس السيسى تؤكد قدرة الليبين على الخروج بليبيا من النفق المظلم.

وأكد ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما عندما أكد ايضا حرص مصر على حماية الامن القومى الليبيى وان اى مساس بامن ليبيا هو مساس بالامن القومى المصرى وحرص مصر ايضا على توفير كل الدعم لوحدة الأراضى الليبية، واستقرار ليبيا وأن مبادرة القاهرة الهدف منها فتح مسارات كانت امتداد لجهود كثيرة تستهدف استقرار ليبيا، ووقف الاقتتال فيها، وفتح الحوار السياسى والعسكرى وإتاحة المجال للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، واختيار الشخصية التى تتولى قيادة ليبيا، بحيث لا تكون الدولة أسيرة للميليشيات المسلحة، ولابد من وقف القتال.

وقال النائب محمد الكورانى ان القوات المسلحة المصرية الباسلة قادرة على تلقين المعتوه اردوغان هزيمة قاسية لكل الموالين له من المرتزقة والدواعش والارهابيين خاصة اذا ماتجاوز حدود سرت والجفرة مؤكدا ان الامن القومى المصرى جزأ لايتجزأ من الامن القومى الليبى والعربى.
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