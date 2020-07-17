AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: لقاء السيسى بالقبائل أكد حرص مصر على الأمن القومى الليبي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:44 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بالقبائل الليبية
Advertisements
فريدة محمد
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وفد القبائل الليبية بعث بمجموعة من الرسائل المهنة والعاجلة للعالم كله فى مقدمتها حرص مصر على الامن القومى الليبى وعودة الامن والاستقرار داخل ليبيا وان اى تدخل من مصر لإنهاء الازمات والمشكلات داخل ليبيا لن يكون الا من خلال تفويض من الشعب الليبيى الشقيق.

ووجه " مسعود " فى بيان اصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى عندما قال بالنص : "لما قلنا إن خط سرت والجفرة لا يتم تجاوزه لا من الشرق ولا من الغرب، الهدف منه دعوة للسلام والاستقرار، ومرحلة جديدة من نبذ العنف وبدء مرحلة جديد وأن أى تهديد لهذا الخط يمثل تهديد لأمننا القومي لأننا شوفنا في مصر وليبيا ودول عربية كثيرة شوفنا الميليشيات المسلحة بيبقى تأثيرها أيه على المجتمع والاستقرار لأن الدولة بتبقى أسيرة لهذه الميليشيات".

وطالب النائب أمين مسعود النظام التركى الارهابى بالاسراع فى سحب جميع المرتزقة والدواعش والارهابيين الموالين له من داخل الاراضى الليبية وانهاء الاحتلال والغزو التركى لليبيا مؤكدا ان لقاء الرئيس السيسى مع القبائل الليبية أكد ان اى مساس بالامن القومى الليبيى هو مساس مباشر بالامن القومى المصرى وان مصر لن تسمح بذلك ولن تسمح بتهديد الامن القومى المصرى والعربى.

وناشد النائب أمين مسعود القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبيى الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والاحتلال العثمانى لليبيا ومن اجل الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية والحفاظ على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

خطة إنقاذ ليبيا .. السيسي يحدد شروط تدخل القاهرة فى الأزمة وخطوط مصر الحمراء فى مواجهة مرتزقة أردوغان

القبائل والعائلات المصرية: مطالبة الليبيين لمصر بإنقاذ بلادهم دليل على ثقتهم فى الرئيس السيسى

نائب: لقاء الرئيس السيسى بالقبائل الليبية لتفعيل الإرادة الحرة للشعب وحماية البلاد

مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسي والجيش المصري لحماية السيادة والأمن القومي

القبائل والعائلات المصرية ترحب برسائل السيسى خلال لقائه بنظيره الليبي

ترشيحاتنا

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

وفاة الفنان السعودي سعد التمامي متأثرا بإصابته بكورونا

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

فيديوجراف| 5 أسباب وراء تراجع وفيات كورونا رغم ارتفاع الإصابات عالميا

السعودية تتفق مع روسيا على تصنيع لقاح ضد كورونا

مباراة أبطال أوروبا.. هل تؤثر تصريحات ميسي على مصير برشلونة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام