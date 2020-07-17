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ديني

عن بعد.. الشئون النسائية بالمسجد الحرام تستعد لموسم الحج بـ7 مبادرات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:17 م
عن بُعد.. الشؤون
عن بُعد.. الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تستعد لموسم الحج
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أمل فوزي
تستعد وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، لإطلاق مبادراتها لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ، والتي تتسم بالتنوع والشمولية وتحاكي في مضمونها فضل تلك الرحلة الإيمانية وخصائصها ومقاصدها .

وأعلنت الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية، في السياق ذاته، عن موافقتها على تفعيل ٧ مبادرات عن بعد لموسم حج عام ١٤٤١هـ، حيثُ اعتمدت الوكالة على معايير محددة لتنفيذ تلك المبادرات والتي تحتوي على عدد من البرامج المتنوعة.

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وتابعت:  وتستهدف جميع الفئات لبث رسالة الحرمين للعالم أجمع، حيث سيتم إطلاق المبادرات في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وستستمر إلى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يُشار إلى أن وكالة الشؤون التطويرية النسائية -ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتزامها بالإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وهي تعمل على تنفيذ خطط بديلة عن بعد لمواصلة سير العمل بمرونة تامة وكفاءة عالية تضمن بها تحقيق الأهداف المنوطة بها .

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