اليوم.. علي الهلباوي يطرب جمهور ساقية الصاوي

يحيي الفنان على الهلباوى حفلا غنائيا اليوم الجمعة فى ساقية الصاوي بقاعة النهر، فى تمام الساعة السادسة مساء إلى الساعة السابعة والنصف، وتبدأ الحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة والنصف لتنتهى الساعة العاشرة مساء، وسيكون سعر تذكرة الحفل 70 جنيها.

وكانت ساقية الصاوى قد أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.